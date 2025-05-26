Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen “Çorum Okuyor” projesi kapsamında, edebiyat dünyasının önemli isimleri öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen Okur-Yazar Buluşmaları’nda, şair ve yazar Nuray Alper, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ve Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Nuray Alper, gerçekleştirdiği söyleşilerde edebiyat yolculuğunu ve yazarlık serüvenini paylaştı. Gençlerin sorularını da cevaplandıran Alper, söyleşinin ardından kitaplarını imzalayarak öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İZLENİMLERİNİ PAYLAŞTI

Öte yandan Yazar Nuray Alper, Çorum ziyaretine dair izlenim ve duygularını özetleyen bir paylaşımda da bulundu.

Çorum’da iki ayrı okulda söyleşiye katılan Alper, ziyaretine dair duygu ve izlenimlerini şu şekilde paylaştı:“‘Zamanda Bir Pusula’ ile ziyaret ettiğim Çorum'dan gönlüme çizdiğim güzel yüzlerle, güzel izlerle döndüm. Başta anlamlı daveti ve ince ev sahipliği ile hâtıra defterimin efsunlu sayfalarını ziyadeleştiren Çorum'un kültür ve edebiyat mimarlarından Turhan Candan’a programlarımıza iştirak eden ve şehrin bilge tavrının bir temsilcisi olan Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Bekir Sayın'a, daima gülen yüzünde konakladığımız çok sevgili Nilüfer Aşkın’a, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi ile Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin idarecilerine, öğretmenlerine ve yüz akı öğrencilerine, anlamlı ziyaretiyle günümü güzelleştiren sevgili Tuba Öztürk’e, Hititler'den günümüze şehrin kültürünü, dokusunu, sosyal hayatını yansıtan Çorum Şehir Müzesi'nin müdavimi Meral Gözsu'ya teşekkürler...