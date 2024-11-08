Nuh Aluç, beraberinde yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir ile birlikte Hastane Başhekimi Gözde Aydın Narin ve Hastane İdari İşler Müdürü Mehmet Temiz’i ziyaret ederek bir süre görüştü.

Aluç ve beraberindekiler ayrıca hastalara da ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

Nuh Aluç ve yönetimi daha sonra bir süre önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder’i de ziyaret ederek bir süre görüştü.

AK Parti İlçe Başkanı Aluç, “Hastane Başhekimi Gözde Aydın Narin ve Hastane Müdürü Mehmet Temiz’i ziyaret ettik. Ardından hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim tüm hastalarımıza şifalar versin, çalışan personellerimize kolaylıklar diliyoruz. Akabinde İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder’i ziyaret ettik. Polis teşkilatımıza görevinde kolaylıklar ve başarılar diledik.” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ