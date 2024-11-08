Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Dere, “Sıcak asfalt döküm çalışmalarımız, Recep Tayyip Erdoğan Caddesinin de asfaltlanmasıyla tamamlanıyor” dedi.

Çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Çorum ve Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri sahada ziyaret ederek son durum hakkında bilgi aldığını söyleyen Muhsin Dere; “Cadde esnafımızla hasbihâl edip bundan sonra yapacağımız çalışmaları aktardık. Fen İşleri ekiplerimizle ekmeğimizi bölüşüp büyük bir özveriyle yapmış oldukları çalışmalar dolayısıyla tüm hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimizi ilettik. Allah'ın izniyle çok çalışacağız, Sungurlu'muzu hep birlikte güzelleştireceğiz” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ