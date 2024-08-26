Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine nüfus verilerini paylaştı. Verilere göre, Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı.

TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre, 2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkması bekleniyor. Bu dönemde, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. Ancak, bu artışa rağmen 22 ilin nüfusunda düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. 59 il ise nüfus artışına katkı sağlayacak.

Artışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek. İstanbul’u nüfusu artması beklenen Antalya izleyecek. Bu dönemde Ankara'nın nüfusunun da artması bekleniyor. Ankara'yı, Bursa ve Kocaeli takip edecek.

İl il artması beklenen nüfus sayıları:

İstanbul (+473 bin 533)

Antalya (+269 bin 804)

Ankara (+258 bin 523)

Bursa (+214 bin 887)

Kocaeli (+214 bin 364)

Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Bu ilde nüfusun gerileyeceği tahmin ediliyor. Ağrı'yı sırasıyla nüfus düşüş hızında takip edecek olan illerin ise, Erzurum, Gümüşhane, Muş olması bekleniyor.

İllerin düşmesi beklenen nüfus sayıları:

Ağrı (-62 bin 782)

Erzurum (-36 bin 981)

Çorum (-34 bin 146)

Gümüşhane (-32 bin 515)

Muş (-28 bin 967)