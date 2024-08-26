Türk milletinin tarih sahnesinde kazandığı iki büyük zaferin yıldönümünü gururla andıklarını belirten Afacan, “26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan komutasında kazanılan Malazgirt Zaferi ve yine 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz. Bu iki önemli zafer, tarihimizin farklı dönemlerinde gerçekleşmiş olmasına rağmen, aslında birbirini tamamlayan ve Türk milletinin var olma mücadelesinin temel taşlarını oluşturan iki büyük kahramanlık destanıdır. Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te kazandığı zafer, Anadolu’nun kapılarını Türklere açarken, Türk milletinin burada kalıcı bir medeniyet kurmasının da önünü açmıştır. Binlerce yıl önce başlayan bu kutlu yürüyüş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Büyük Taarruz'da düşmana karşı gösterdiği kararlılık ve cesaretle devam etmiştir” dedi.

Afacan, “Malazgirt Zaferi, Türk milletinin Anadolu'yu vatan kılma iradesinin ilk adımıdır. Bu adım, asırlar boyunca süren mücadeleler ve fedakarlıklarla korunmuş ve nihayetinde Büyük Taarruz ile taçlanmıştır. 26 Ağustos, bu anlamda Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Alparslan'dan Atatürk'e uzanan bu yol, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük aşkının simgesi, vatan sevgisinin ve millet iradesinin en güçlü ifadesidir” ifadelerine yer verdi.

“Bugün, Alparslan’ın ruhu, Mustafa Kemal Atatürk’ün kararlılığı ve milletimizin sarsılmaz azmi ile birleşerek, bağımsızlığımızı ve vatanımızı koruma irademizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermektedir. Türk milleti olarak, ecdadımızdan devraldığımız bu ruhla, ülkemizin ve milletimizin bekası için her daim hazır olduğumuzu vurgulamak isteriz” diyen Afacan, “Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Sultan Alparslan'dan bu yana bu toprakları bize vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Türk milleti, ebediyete kadar özgür ve bağımsız yaşama iradesini bu büyük zaferlerle pekiştirmiştir. Ne mutlu Türküm diyene!” açıklamasında bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ