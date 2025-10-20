Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen asayiş olayında hayatını kaybeden 19’uncu Komando Tugay Komutanlığı’nda Çorumlu görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri, düzenlenen törenle Ankara’ya uğurlandı.

Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, askeri erkan, emniyet mensupları, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende, şehidin naaşı dualar eşliğinde omuzlarda taşındı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı konuşmada, “Kahraman Mehmetçiğimiz Kemal Ekri’yi sonsuzluğa uğurluyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Aslen Sungurlulu olan Şehit Kemal Ekri’nin naaşı, askeri törenin ardından ailesinin yaşadığı Ankara’ya uğurlandı. Ekri bugün Ankara Etimesgut Elvanköy Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Muhabir: Haber Merkezi