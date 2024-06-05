İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2024 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 08-09 Haziran 2024 günleri gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada sınava katılacak öğrencilerden, kayıp veya değiştirme nedeniyle Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvuranlara fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Türkiye Cumhuriyeti Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenebilmesi için 08 Haziran 2004 Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 09 Haziran 2004 Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutulacağı dile getirildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ