Beraberinde Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı ve Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Fatih Okumuş ile birlikte Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret eden İlahiyatçı Yazar Dr. Erkan Aydın kendisi ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Zülkif Dağlı, konukları ile bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Dağlı ayrıca Yazar Erkan Aydın ve Memur-Sen yöneticilerine teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi