Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri dolayısıyla Çorum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün 13-14 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri 08.00-17.00 saatleri arasında TC Kimlik Kartı ve Nüfus Kayıt Örneği talepleri için hizmet vereceğini duyurdu.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesinde vatandaşların taleplerine cevap vermek için Cumartesi ve Pazar günü de hizmet verecek. Bu sayede vatandaşlar, seçim gününde oy kullanırken TC Kimlik Kartı veya Nüfus Kayıt Örneği gibi belgeleri yanlarında bulundurabilecekler.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri önemli bir süreçtir. Vatandaşlarımızın bu süreçte taleplerine hızlı ve etkili bir şekilde cevap vermek için Çorum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'müz 13-14 Mayıs tarihlerinde açık olacaktır. Bu sayede vatandaşlarımız, seçim gününde herhangi bir sorun yaşamadan oy kullanabileceklerdir” dedi.

Seçimler öncesinde alınan bu kararla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TC Kimlik Kartı ve Nüfus Kayıt Örneği talepleri için kolaylık sağlanacak. Vatandaşlar, hafta sonu boyunca Çorum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvurarak bu belgeleri kolaylıkla temin edebilirler.

