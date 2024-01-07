Çorum Özel Hastanesi Başhekimi, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Bilgili, hastanenin güçlü uzman hekim kadrosuna, 10 yıldır Çorum’da Çorum halkına hizmet veren Nöroloji Uzmanı Dr. Meryem İpek’i de kattıklarını belirterek, 23 farklı branşta 36 uzman, 5 pratisyen hekim kadrosuyla, 130 yatak kapasitesi ve 49 yataklı yoğun bakım ünitesiyle Çorum’a kaliteli sağlık hizmeti sunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Uzm. Dr. Meryem İpek, 1980 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. 1998-2004 yılları arasında Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp eğitimi aldı. 2009 Yılında Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde Nöroloji bölümünde ihtisasına başlayıp 2014 yılında tamamladı. 2014-2023 yılları arasında Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yaptı. 2024 yılı itibariyle Çorum Özel Hastanesi kadrosuna dahil oldu. Evli ve 3 çocuk annesi.

Alanında oldukça deneyimli ve tedavileri başarılı olan Uzm. Dr. Meryem İpek, baş ağrısı, baş dönmesi, beyşin ve damar hastalıkları (inme), epilepsi, demans (alzheimer), hareket bozuklukları (Parkinson), EEG-EMG testleri, migren botoksu tedavi ve işlemlerini başarıyla gerçekleştiriyor.