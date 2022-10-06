Çorum FK Teknik Direktörü Mert Nobre, deplasmanda Sivas Belediye'yi 2-0 yendikleri maçta istedikleri oyunu oynayamadıklarını ancak hayati öneme sahip bir galibiyet aldıklarını söyledi.

İyi oynamamalarına rağmen oyuncuların özverili şekilde mücadele ettiklerini ve taraftarın da yine üzerine düşeni yaptığını kaydeden Mert Nobre, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında; "Deplasmanda oynadığımız Sivas Belediye maçında istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Kalitemizin uzağında kaldık ama ihtiyacımız olan 3 puanı almayı bildik. Bazen kötü oynarken de kazanmanız gerekiyor. Biz bu maçta kötü oynasak da hayati öneme sahip bir 3 puanla evimize döndük.

Uzun maratonda her puanın önemi olduğunu çok iyi biliyoruz. İlk yarı yararlanamadığımız gol pozisyonları vardı. Onları değerlendirsek maçın senaryosu farklı olabilirdi ama oyuncularımızın özverisi her şeyin üzerindeydi. Alın terleri ile bize galibiyeti getiren, oynayan, oynamayan tüm oyuncularımı tebrik ederim.

Sivas'a bizi yalnız bırakmamak için gelen Kırmızı Şimşekler, bu maçta alınan 3 puanda yine itici güç oldu. Deplasman tribününde taraftarımızın Kırmızı Şimşekler pankartını görmek hepimize ayrı bir motivasyon oluyor.

Sahamızda oynayacağımız Amed Sportif Faaliyetler maçına, itici gücümüz olan taraftarımızı, tek bir boş koltuk kalmayacak şekilde stadyumumuza bekliyoruz. Hem Sivas'ta oynayamadığımız iyi futbolu oynayıp, hem de 3 puan alarak liderliğimizi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

