Bedii Onan’ın açıklaması şöyle:

“Emperyalist yayılmacı güçlerin piyonu olarak kırk yıl boyunca ülkemizde terörist faaliyetlerde bulunup, binlerce masum vatandaşımızın kanına giren terör örgütünün elebaşı bir caninin barış havarisi rolü oynaması için zemin hazırlanıyor.

‘Terörsüz Türkiye’ söyleminin içinin muhatapları tarafından nasıl doldurulacağı, Bahçeli’nin niyeti, terörist başına çağrı karşılığı vaat edilen sözde umut hakkından neler talep edeceği zamanla görülecektir.

Biz Türk Milliyetçileri ve bu vatanın evlatları olarak, bahsi geçen çağrıya ilk günden itibaren karşı olduğumuzu ifade ettik. Gelişmeler karşısında yaşanacakları şimdiden tahmin ederek yeni bir açılım veya çözüm sürecine karşı olduğumuzu ve taviz olarak gördüğümüz bu tür çalışmaları yüce Türk Milleti ve Türk Milliyetçileri adına her türlü yeni açılım veya çözüm sürecini baltalayacağımızı ifade ediyoruz.

Ülkemizin yeni bir açılım veya çözüm sürecine değil, ortak aklı çalıştırmaya, dış dayatmalara kapalı durmaya, bin yıllık kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır ve olmalıdır. Ülkemizde kardeşlik ortamının tesisinin önündeki tek sorun bölücü terör örgütüdür.

Sürecin bir anayasa değişikliğine kadar gideceğini, anayasa değişikliğinden esas ana hedefin Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki dönem kuralının kaldırılmaya yönelik olduğunu düşünüyoruz.

Sözde umut hakkından yararlanacak ve hürriyet elde edecek terörist elebaşı bir nevi üst akıl ve dolaylı parti liderliği görevini üstlenecek, gayri resmi olarak Dem partiyi yönetecektir. Senaryo budur. Sonrasında umut hakkına karşılık muhtemel bir anayasa değişikliği için Dem isimli partiden sayısal destek beklenerek 400 sayısına ulaşılmaya çalışılacaktır. Vatandaşın yarısı bu kanaattedir.

Türk Milleti çağrıdaki niyeti okumuştur.

Her türlü karşı çıkmaya rağmen üzerinde çalışılacak bir anayasa değişikliğinin halkın oyuna götürülmesi ve çıkacak sonuçlar açısından herkesin Türk Milletinin iradesi ile yüzleşmesini bir öneri olarak teklif edelim. Türk Milletinin iradesinin üzerinde bir güç olmadığını da teyit edelim.

Zafer Partisi olarak üniter yapıyı zedeleyecek veya bozacak bu ve benzeri savrulmalara asla kayıtsız kalmayacağız. Türk Milletinin manevi ve dini değerlerine, toprak bütünlüğümüze, Türkçemize her vakit sahip çıkacağız.”