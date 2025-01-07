Edinilen bilgiye göre, il kongresi 25 Ocak'ta yapılacak.

Çorum Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu ve genel merkezden bazı yöneticiler temayül için Çorum'a gelecek.

Parti binasında gerçekleşecek temayül yoklaması saat 12.00’de başlayacak.

Temayülde il yönetimi, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, il genel ve belediye meclis üyeleri il başkanı görmek istedikleri kişiler için oy kullanacak.

Temayül yoklamasının ardından sonuçlar değerlendirilerek 25 Ocak'ta yapılacak olan kongrede hangi ismin aday olacağı belirlenecek.

Diğer yandan İl Başkanı Av. Murat Günay’ın ailevi sebeplerden dolayı genel merkeze yeniden aday olmayacağını bildirdiği öğrenildi.