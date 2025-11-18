Geçtiğimiz yaz aylarında Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve uzun zamandır yoğun bakımda yatan Ege Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ege Şahin’in ardından dedesi Niyazi Şahin de vefat etti. Edinilen bilgiye göre; boğulma tehlikesi geçirdiğinden dolayı uzun süredir Samsun’da yoğun bakım tedavisi gören Yoğunpelit Köyü’nden Rıza Şahin’in oğlu Ege Şahin, kısa bir süre önce Çorum’a sevk edildi. Hastanede torununu ziyaret eden dede Niyazi Şahin, gördüğü tablo karşısında fenalaşarak yere düştü. Bayılarak yere düşen ve kafasını beton zemine çarpan Niyazi Şahin, aynı hastanede yoğun bakım tedavisine alındı.

Bu arada torun Ege Şahin, hayata veda etti. Torunundan sonra da dede Niyazi Şahin’in vefat haberi geldi. Kadriye Şahin’in eşi, Emine, Rıza, Naki, Elif ve Cem Şahin’in babası olan Niyazi Şahin, konuşma ve işitme engelli olarak köyde yaşamını sürdürüyordu.

Aynı aileden 2 gün arayla torun ve dedenin vefat etmesi, derin üzüntüye neden oldu. Torun Ege Şahin, 14 Kasım’da toprağa verilirken, Niyazi Şahin de sonsuzluğa uğurlandı. Şahin’in cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Yoğunpelit Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak, CHP önceki dönem yöneticilerinden Av. Sadık Eral, Uysal Bekar, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanlarından Cemal Karataş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR