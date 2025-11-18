Çorumlu yazar Osman Çeviksoy, hikâye, roman, gezi notları ve ders kitaplarından sonra anı türünde yeni bir esere imza attı.

“Yılların Ardından” adıyla geçen hafta okuyucusuyla buluşan kitapta, Çeviksoy’un on beş anısı yer alıyor.

Yazarın belirttiğine göre anılarından bir kısmı doğrudan Çorum’la ilgili. Anılar, Çorum kiremit ocaklarında, Çorum İlköğretmen Okulunda, öğretmenlik yıllarında, kitap fuarları ve imza günlerinde, okullardaki öğrenci-öğretmen söyleşilerinde çarpıcı yaşanmışlıkları dile getiriyor. Her anı, okuyucusuna ya açıktan açığa ya fısıltıyla ya da tamamen sessizce hayata dair bir şeyler söylüyor.

Çeviksoy, uzun zamandır üzerinde çalıştığı hemşehrimiz Yedi Sekiz Hasan Paşa’nın hayatını konu alan romanını da tamamdı. Bu romanın da yeni yılın ilk aylarında okuyucuyla buluşturulması planlanıyor.