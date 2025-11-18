Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kocaeli Milletvekili, hemşehrimiz Mehmet Aşıla, önceki gün yaptıkları Genel Kongre’nin “diriliş, uyanış, şahlanış ve iktidara yürüyüş” kongresine dönüştüğünü belirterek, “Adım adım iktidara yürüyoruz” dedi.

YRP’nin 7 yıllık bir parti olduğunu, ilk genel kongrelerini 45 bin, ikinci genel kongrelerini 65 bin, üçüncü genel kongrelerini ise 100 bin kişinin katılımıyla yaptıklarını anlatan Mehmet Aşıla, “Önceki gün yaptığımız kongreye olağanüstü katılım, milletimizin partimize teveccühünü gösteriyor” diye konuştu.

YRP Genel Başkan Yardıcısı Aşıla, dün gazetemizi ziyareti sırasında Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a şu değerlendirmeyi yaptı:

“23 yılın sonunda mevcut iktidar, ekonomi, siyaset, dış politika, her bakımdan tıkandı. Vatandaşımız yeni bir adres arıyor. Bu adres de, Milli Görüş ve onun tek temsilcisi olan Yeniden Refah Partimizdir. Dolayısıyla, iktidar yürüyüşümüzü başlatmış bulunuyoruz.”