Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Merkezi, Kurucu Başkan Ahmet Ölçer’in Genel Başkan Yardımcısı olması nedeniyle, Banu Özdil Yücel’i Çorum İl Temsilciliği’ne atadı.

GÖREV BÖLÜMÜ

PDR Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ölçer’in de katıldığı ilk Yönetim Kurulu toplantısında, şu şekilde görev bölümü yapıldı:

İl Başkanı: Banu Özdil Yücel, İl Başkan Yardımcısı: Yaprak Biçer, İl Eğitim Sekreteri: Mehmet Altunkum

İl Teşkilat Sekreteri: Selim Keiyinci, İl Basın-Yayın Sekreteri: Göksel Tandoğan, İl Proje Sekreteri: Bahar Yorgun,İl Dış İlişkiler Sekreteri: Yahya Kuas, İl Alt Çalışma Birimleri Temsilcisi: Toprak Özkubat.

NİTELİKLİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETİ

İlk toplantıdan sonra yapılan açıklamada, yeni Yönetim Kurulu’nun, mesleki etik değerlere bağlı, bilimsel temelli ve insan psikolojisini merkeze alan bir çalışma anlayışını benimsediği vurgulanarak şu görüşler ifade edildi: Amacımız; nitelikli psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması, meslektaşlarımızın mesleki haklarının korunması ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesidir.

TOPLUMUN RUH SAĞLIĞINA KATKI

Eğitimden sağlığa, adaletten sosyal hizmetlere kadar pek çok alanda görev yapan psikolojik danışmanlarımızın güçlendirilmesi, toplumun ruh sağlığına katkı sunulması ve psikolojik dayanıklılığın artırılması temel önceliklerimiz arasındadır.

Bu doğrultuda, kamu kurumları, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya; ilimizde güçlü, etkin ve saygın bir mesleki temsil oluşturmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”