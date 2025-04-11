Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkent Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için günler öncesinden kar uyarısında bulunmuştu. Bugün yurdun iç ve doğu bölgelerindeki bazı kentler beyaza büründü. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminini yayımladı. Peki, kar yağışı hangi illerde devam edecek? İşte güncel hava tahmini.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir ve Van dışında kalan bölgelerde zaman zaman yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların büyük çoğunluğu yağmur ve sağanak şeklinde olurken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar da etkili olacak.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Çorum'da karla karışık yağış devam edecek. İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Rize, Trabzon’un doğu ilçeleri, Samsun, Ordu, Giresun’un iç kesimleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde ise yer yer kuvvetli yağışlar görülecek.

ÇORUM'DA HAVA DURUMU

Çorum'da ise bugün ve hafta sonu karla karışık yağmur bekleniyor. Güneşli günlere henüz var. 11 Nisan Cuma günü karla karışık yağmur, en yüksek sıcaklık 4 derece, en düşük sıcaklık ise -11.

Soğuk hava hafta başına kadar sürecek. 12 Nisan Cumartesi günü karla karışık yağmur sıcaklık 7, en düşük sıcaklık ise -2.

13 Nisan Pazar günü karla karışık yağmur, sıcaklık 6, en düşük sıcaklık ise -3.

14 Nisan Pazartesi günü yağış görünmezken sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor.

15 Nisan Salı gününden itibaren ise güneşli günlerin başlaması bekleniyor.