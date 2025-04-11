Çorum Bal Üreticileri Birliği, son yıllarda artış gösteren arı ölümlerine dikkat çekerek, bilinçsiz zirai ilaçlamaların tarım ve gıda güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Birlik Başkanı Erdal Odabaş yaptığı açıklamada, arı ölümlerinin milli serveti tehdit eden sessiz bir felakete dönüştüğünü ifade etti.

Arıların yalnızca bal üretimiyle sınırlı kalmadığını belirten Odabaş, “Arılar yoksa tarım da yok, tarım yoksa gıda güvenliği de yok. Bu bilimsel olarak defalarca kanıtlandı. Ancak gündüz saatlerinde yapılan kontrolsüz ilaçlamalar, hem arı popülasyonunu hem de doğanın dengesini tehdit ediyor” dedi.

Her yıl binlerce kovanın kaybedildiğine dikkat çeken Odabaş, bu kayıpların ekonomik karşılığının milyonlarca lirayı bulduğunu ifade etti.

Sorunun çözümünün oldukça basit olduğunu kaydeden Odabaş, “Zirai ilaçlamalar yalnızca gün batımından sonra, arıların kovanlarına döndüğü saatlerde yapılmalı. Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede bu uygulama yasal zorunluluk haline getirilmiş durumda” dedi.

ORTAK EYLEM PLANI ÇAĞRISI

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere Ziraat Odaları Birliği, Muhtarlar Derneği, yerel yönetimler ve tüm ilgili paydaşlara çağrıda bulunan Odabaş, “zirai ilaçlamaların saatlerine ilişkin net yasal düzenleme” yapılmasını, “ilaçlama öncesi bölgedeki arıcılara bilgilendirme” yapılmasını, “üretici ve ilaçlayıcılara yönelik eğitimlerin” yaygınlaştırılmasını, “kurallara uymayanlara karşı denetim ve yaptırımların” uygulanmasını istedi.

“ARILAR YALNIZCA BAL ÜRETMEZ, HAYAT ÜRETİR”

“Unutulmamalıdır ki arılar yalnızca bal üretmez, hayat üretir” diyen Odabaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu sessiz felakete dur demek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa ve sürdürülebilir tarım bırakmak istiyorsak, arılarımıza sahip çıkmalıyız.”

Editör: SELDA FINDIK