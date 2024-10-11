Sunduğu avantajlı fiyatlarla ve titiz hizmetiyle müşteri memnuniyetini ön planda tutan Nisa Perde, Ekim ayına özel dev bir kampanya başlattı. “Fiyatsa fiyat, kaliteyse kalite” sloganıyla kalite ile uygun fiyatı bir araya getiren Nisa Perde, deyim yerindeyse, müşterilerinin gönüllerinde taht kurdu.

Nisa Perde Sahibi İsmail Bağlar, Taç, Brilland, Vinaldi gibi dünyaca ünlü markaların zengin seçeneklerini müşterilerinin beğenisine sunduklarını belirtirken, “Saygıdeğer Çorumlulara en iyi hizmeti en uygun fiyata vermek için, kendilerine bir telefon kadar yakınız” ifadesini kullanıyor. Bağlar’ın verdiği bazı rakamlar şöyle:

Bornoz takımı 1.000, tek kişilik yorgan 350, çift kişilik yorgan 400, ortopedik yastık 450, bir kilo boncuk silikon yastık 100, çift kişilik mink battaniye 650, çift kişilik Vinaldi marka nevresim takımı 750, tek kişilik nevresim takımı 700, fonluklar 1.500 lira.

Taç ve Brilland tüllerde % 50’ye varan indirimler. Stor 199, zebra 350, jaluzi perde 2.250, cam balkon plicell perde 499 lira.