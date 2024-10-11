Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen Hakka yürüme ve helallik alma törenin ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP İl Genel Meclis Üyeleri Veli Uysal, Ümit Er, Ömer Boyraz, CHP Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Oğuzlar önceki dönem belediye başkanı Orhan Ateş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.