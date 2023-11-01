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Bu fon, 2012 yılında şehit bir üyenin çocuğuna burs vermek üzere başlatılan burs kampanyasının sonucunda, başarılı üniversite öğrencisi kızları desteklemek üzere “Nilüferler Yetişiyor” sloganıyla geliştirilmişti. Daha sonra ise erkek öğrencilere de burs verilmesi kararlaştırılmıştı.

GGYD Çorum Şube Başkanı Özden Özkeser, toplumsal farkındalık oluşturma ve “rol model” olarak sivil topluma öncülük etme amacını taşıdıklarını belirterek, projeye Çorum’dan da destek beklediklerini söyledi. Özkeser, gençlerin eğitimine destek olmak için tüm operatörlerden NLFR yazıp 7106’ya göndermenin yeterli olacağını hatırlattı.