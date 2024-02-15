31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi CHP'den Belediye Meclisi'ne talip olduğunu, amaçlarının Çorum'u daha güzel, daha aydınlık bir geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Nilgün Demirdalıç, “Yıllardır destekçisi olduğum Cumhuriyet Halk Partimize fiilen hizmet verebilmek ve daha çok destek verebilmek için Çorum Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı için İl Sekreteri Sayın Halil Ünal'a müracaat dosyamı sundum. Bu yolda siz değerli partililerimizin desteğini rica eder, saygılarımı sunarım” ifadesini kullandı.

1965 Çorum doğumlu, ilkokul ve liseyi Ankara'da tamamlayan Nilgün Demirdalıç, halen Açık Öğretim Fakültesi Kamu yönetimi son sınıf öğrencisi. Demirdalıç, 1988-2008 yılları arasında Halk Eğitim Merkezi'nde eğitmen olarak çalıştı.

Editör: SELDA FINDIK