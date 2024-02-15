Hulusi, Zeki, Halil, Necdet Aydaş ile Gülendam ve Nafiye’nin anneleri Fatma Aydaş, rahatsızlığı ve yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde, Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen “Hakka Yürüme” erkanının ardından Mollahasan Köyü’nde toprağa verildi.



Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, bazı muhtarlar, il genel ve belediye meclisi üyesi aday adayları, muhtar adayları, bazı siyasiler, kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.