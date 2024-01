Başkanlığını Tevfik Göktürk’ün yaptığı ve sosyal medyada 36.439 üyesi bulunan Dünya Çorumlular Platformu, her ayın 1’i ile 10’u arasında “Ayın Çorumlusu” anketi düzenliyor. Düzenlenen anket neticesinde ayın Çorumlusu seçilenler ile bunların her yıl Ocak ayında seçmiş oldukları yılın Çorumluları bir araya getirilerek "Seçici Kurul" oluşturuldu. Seçici Kurula her yılsonunda seçilmiş olan 13 kişi ilave oluyor. Halen üyelikleri devam eden 96 seçici kurul üyesinin oylarının çoğunluğu ile 2023 Yılı Çorumlusu, İstanbul ve Ankara’da düzenlediği organizasyonlarda yüzlerce Çorumluyu bir araya getirip hem kulübüne gelir sağlayan, hem de Çorumlular arasındaki birlikteliği pekiştiren, 2022 yılı Haziran ayı Çorumlusu İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu seçildi.

Nihat Armutcu, “Yılın Çorumlusu” seçilmesinin kendisini son derece gururlandırdığını belirtirken, “Yaşadığım her an boyunca gurur duyacağım bu sıfata layık gören başta Platform Başkanımız Sayın Tevfik Göktürk başkanıma, seçici kurul üyelerine, şahsımı layık görerek oyunu benden yana kullanan değerli üyelere şükranlarımı sunuyorum sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Çorumlu olmak ayrıcalıktır” ifadelerini kullandı.