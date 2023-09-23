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Son 5 yılda cam, çimento ve seramik sektörünün ihracat performanslarının çok olumlu geçtiğini kaydeden Erdem Çenesiz, “2018 ve 2022 yıllarını kıyasladığımızda % 78 gibi bir ihracat artışı sağladık. Üstelikte bu ihracat artışı konjonktürel olarak çok olumlu bir döneme denk gelmemesine rağmen 5 yıllık büyümemizi sağlamış olduk” dedi.

Türkiye cam, çimento ve seramik sektöründe dünyanın en büyük oyuncularından birisi olduğunu kaydeden Çenesiz, programda şunları söyledi:

“Dünyanın en büyük vitrifiye seramik üreticisi, dünyanın en büyük çimento üreticisi yine cam sektöründe Avrupa lideriyiz. Bu kadar güçlü olduğumuz sektörlerde Amerika’dan Avustralya’ya kadar birçok yere ihracat yapıyoruz. Pazar çeşitliliği açısından güçlüyüz. Pandemi döneminde birçok sektörde üretimini kesintisiz devam ettiren bir ülke olarak ünledik. Şimdi bu ünümüzü klasik pazarlarımızın haricindeki ülkelere taşımamız gerekiyor. Yani Türkiye ucuz ürünlerin bulunduğu rekabetçi bir ürün ülkesi olmaktan çıkıp markaların, tasarımın, imajın ve tedarik zincirindeki her türlü hizmetin yüksek kalitede sunulduğu bir ülke olarak Avrupa ve Amerika pazarının dışına çıkabilmeli.”