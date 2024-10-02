Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar'ın yengesi (Ağabeyi merhum Yaşar Yolyapar'ın eşi), arkadaşımız Kemal Yolyapar'ın annesi Nejla Yolyapar (72) bu akşam saat 18.15'te Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybetti.

İki kez ortopedik ameliyat geçiren Nejla Yolyapar'ın enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı, ancak kurtarılamadığı öğrenildi.

Merhum Bekir Çek ve merhume Miyase Çek'in kızları, Nilgün Uslu, Belgin Koçak ve Kemal Yolyapar'ın anneleri, merhum Metin Uslu, Serkan Koçak ve Gözde Yolyapar'ın kayınvalideleri olan Nejla Yolyapar'ın cenazesi, yarın saat 11.30'da Hastane morgundan alınarak Akşemseddin Camii'ne getirilecek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.