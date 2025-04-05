Ramazan ayı boyunca gıda paketi başta olmak üzere, kapı kapı gezip günlük pide dağıtımı yapan Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bayram öncesi çocukları da sevindirdi.

600 adet gıda paketi ve günlük 200 adet pide dağıtımı yapan Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, 150 çocuğa da bayramlık kılık kıyafet ve ayakkabı desteğinde bulundu.

Ramazan ayı boyunca Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yaptığı faaliyetler hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Erhan Avcı, güzel bir Ramazan ayını geride bıraktıklarını belirterek, bu mübarek ay boyunca dernek üyelerinin sahada ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduğunu ifade etti.

Ramazan ayı başlamadan önce gıda paketi dağıtımına başladıklarını ve Ramazan ayı boyunca da gıda paketi ve Ramazan pidesi dağıtımına devam ettiklerini anlatan Avcı, toplamda 600 adet gıda paketi ve günlük 200 adet pide dağıtımı yaptıklarını söyledi. Mutlu Çocuklar Mutlu Bayramlar projesi kapsamında her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesi de önceden tespit ettikleri 150 çocuğa bayramlık kılık kıyafet ve ayakkabı desteğinde bulunarak bayram sevinci yaşattıklarını dile getiren Avcı, birlik ve beraberlik içerisinde paylaşma ve dayanışmanın had safhada olduğu bir Ramazan ayı geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi.

Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Avcı, Ramazan ayı boyunca gecesini gündüzüne katan, büyük bir özveri ve titizlikle yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasını sağlayan dernek üyelerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR