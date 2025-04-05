Çorum’un tanınmış esnaflarından Orhan Çınar’ın kardeşi Şeref Çınar ile önceki dönem AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özler, merhum Mustafa Özler ve Hüseyin Özler’in babası, Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü İsmail Özler’in dedesi Ziyaettin Özler, son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumların cenazesi Akşemseddin Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından toprağa verildi. Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aynı yerde vefat eden Hüseyin Yıldırım ve Huriye Çelen’in de cenaze namazları kılındı.

ÇORUM HABER merhume ve merhumlara Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ