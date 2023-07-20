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Çorum’un tanınmış iş insanlarından Nihat Malatyalı ile Mehmet Tütüncü’nün kayınpederleri, Ecz. Oya Malatyalı ve Suna Tütüncü’nün babaları olan Nedim Tümer’in cenazesi, Hıdırlık Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra, yine Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum TSO ve TSE eski Başkanı Kenan Malatyalı, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, iş dünyasının önde gelen şahsiyetleri ve aile dostları, yakınları katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.