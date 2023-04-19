Depremde evleri başta olmak üzere tüm özel eşyalarını kaybeden çocukların bayram öncesi yüzünü güldürmek için harekete geçen Necmettin Uzun, hayırsever vatandaşların ve oda üyesi esnafın desteğiyle her yaş grubu için temin edeceği bisikletleri depremzede çocuklara hediye edeceklerini belirterek, tüm Çorumlulara bu anlamlı hediyesi için çağrıda bulundu.

Şuan için 100 bisiklet hediye etmeyi planladıklarını ancak gelen bağışa göre bu sayının artabileceğini vurgulayan Uzun, bisikletleri ilk olarak Çorum’da ikamet eden depremzede ailelerin çocuklarına hediye edeceklerini, daha sonra ise çadır ve konteyner kentlerde barınan çocukları da bisikletle buluşturacaklarını söyledi.

“Onlarında gülmeye, güzel vakit geçirmeye hakları var. Gelin hep birlikte çocuklarımızın yüzlerini güldürelim” diye konuşan Necmettin Uzun, bu konuda kendilerine destek veren Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ÇESOB Başkanı Recep Gür’e teşekkür etti.

Bisikletlerin temini için yardım hesabı da açtıklarını dile getiren Uzun, yardımda bulunmak isteyen hayırsever esnaf ve vatandaşların TR82 0001 0000 7865 0631 7950 03 (Ziraat Bankası/Hüseyin Cüneyt Özarslan) nolu hesaba bağışta bulunabileceklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)