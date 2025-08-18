Ülkücü camianın sevilen isimlerinden Mehmet Avcu’nun annesi olan Nazmiye Öztekin’in (Avcu) cenazesi merkeze bağlı Boğabağı Köyü Camii’nde ikindi namazının müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve yakınları başta olmak üzere Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan ile ülkücü camianın önde gelen çok sayıda ismi katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR