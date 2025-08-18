Memur-Sen Konfederasyonu’nun aldığı karar uyarınca ise haftasonu 81 ilde eylem çadırları kuruldu.

Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş, yetersiz teklife hayır dediklerini hatırlatarak bugün ülke genelinde iş bırakacaklarını, Ankara’da büyük bir miting yapacaklarını söyledi.

Eylem kararı kapsamında Cumartesi günü 81 ilde eylem çadırı kurduklarını belirten Okumuş, Çorum’da da Saat Kulesi önünde kurulan çadırda yaptığı açıklamada: “Gelirde adalet, ücrette denge talebimizi duyurmak için 81 ilde çadır eylemi gerçekleştiriyoruz. İşverenin 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sunduğu yetersiz teklife karşı, meydanlarda kurduğumuz çadırlarımızla sesimizi yükselttik.

Çadırlarımız; emekçilerin alın terinin, memurların hak arayışının ve geçim mücadelesinin sembolü oldu. Bizler; Gelir dağılımında adalet istiyoruz, Alım gücümüzü koruyacak gerçekçi teklif bekliyoruz. Çadırlarımız, irademizin ve kararlılığımızın göstergesidir. Taleplerimiz karşılık buluncaya kadar sahada, meydanlarda ve çadırlarda olmaya devam edeceğiz. Memur kazanacak, Türkiye kazanacak” dedi.

