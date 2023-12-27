Panelde yerel yönetimlerin önemi, belediyeciliğin tarihçesi, günümüzde uygulanan ve olması gereken belediyecilik anlayışı, belediyelerin halka karşı sorumlulukları, halkın nasıl bir belediye istediği, yerel yönetimlerin belirlenmesinde halkın katılımcılığı, görev ve sorumlulukları gibi konular ele alındı.

Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Dinler ile Yazar Selahattin Aydemir’in konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü ise Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda ADD Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Didem Tokgöz üstlendi. Dernek salonunda yapılan ve katılımın yoğun olduğu panel bol tartışmalı geçti.



ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer’in açılış konuşmasının ardından birer sunum yapan Doç. Dr. Veysel Dinler ve Selahattin Aydemir, belediyecilik konusunda çeşitli konularda bilgi verdi, ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Katılımcılar, belediyelerin adaletli ve temel insan haklarına uygun hizmet üretmesini isteyerek, başta temiz su, temiz hava, yol, kaldırım, asfalt gibi temel hizmetleri eksiksiz yerine getirmesini, sokak hayvanları ile ilgili sorunun en akılcı yöntemlerle çözülmesini, tarafsız, hakkaniyet ölçülerine uygun hizmet verilmesini talep etti.



Panele; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Belediye Başkan Aday Adayı Osman Samsunlu, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan ve yönetimi, CHP önceki dönem il başkanları Ümit Er, Hasan Eray Tüfekçi, Cengiz Atlas, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Oğuzlar önceki dönem belediye başkanı ve belediye başkan aday adayı Orhan Ateş, ADD Yönetim Kurulu Üyeleri, Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Kamil Deveci, Kale Mahallesi Muhtar Adayı Hanım Yılmaz, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar ile çok sayıda dernek üyesi ve vatandaş katıldı.