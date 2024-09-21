Nalcı, yaptığı açıklamada; “Sevgili Çorumlu futbolseverler; Hafta sonu son derece kritik bir maça çıkacağız.

Grubun güçlü takımlarından ve aynı zamanda da kardeş takımımız olan Kocaelispor ile son derece zorlu bir 90 dakikaya çıkacağız.

Bu maçta da her maçta olduğu gibi takımımızın mutlak desteğe ihtiyacı olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu nedenle şehrini ve takımını seven tüm Çorumluları Pazar günü oynayacağımız Kocaelispor maçına davet ediyoruz. Bu davetimizin karşılıksız kalmayacağı inancındayız. Gelin, hep beraber bu maçta da Çorum’un zor bir deplasman olduğunu dosta düşmana gösterelim. Unutmayın ki, siz yoksanız hep bir eksiksiz. Tam olalım, diri olalım, eksik kalmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Çorumlu futbolseverleri Kocaelispor maçına davet ediyorum.

Günün birlik ve beraberlik günü olduğunun bilincinde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Madem ki Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz. O halde böylesine zorlu bir maçta stattaki yerimizi alıyoruz. Son tahvilde ne diyoruz?

Haydi Çorum, göster gücünü...”ifadelerini kullandı.