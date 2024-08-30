Kamyon Garajı’nda bugün (30 Ağustos 2024 Cuma günü) saat 14.00’de yapılacak olan toplantıda nakliyeci esnafının karşılaştıkları sorunlar masaya yatırılarak çözüm önerileri ele alınacak.

Tırcı esnafı Muhammed Sözcü, sorunları tartışmak ve çare aramak amacıyla bir toplantı düzenlediklerini, toplantının Kamyon Garajı’nda yapılacağını bildirerek, tüm yetkilileri ve esnafı toplantıya davet etti.

Sözcü, başta Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin olmak üzere tüm yetkilileri ve nakliyeci – şoför esnafını toplantıya katılmaya çağırarak, “Gelin, sorunlarımıza elbirliği ile çare üretelim” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ