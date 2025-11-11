“KARBON YUTAK ALANLARI” PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ikinci dönem projeleri arasında yer alan “Karbon Yutak Alanları” projesi kapsamında 63 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasıyla 1019 fidan toprakla buluştu. Proje tamamlandığında toplamda 3 bin fidan toprakla buluşmuş olacak.

“GELECEK NESİLLERE DAHA YEŞİL BİR ÇORUM BIRAKACAĞIZ”

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, doğayı koruma ve çevre bilincini güçlendirme hedefiyle çalıştıklarını belirterek, “Doğayı korumak, gelecek nesillere daha yeşil bir Çorum bırakmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemiz için büyük anlam taşıyan Milli Ağaçlandırma Günü’nde, şehrimize nefes olacak yeni bir yeşil alan kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye genelinde milyonlarca fidanın toprakla buluştuğu bu anlamlı günde, biz de Çorum olarak bu seferberliğin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.



“3 BİN FİDANLA GELECEĞE NEFES OLACAĞIZ”

Nadık bölgesinde başlatılan ağaçlandırma çalışmasının ilk aşamasında 1019 fidan dikildiğini belirten Aşgın, projenin tamamlanmasıyla birlikte toplam 3 bin ağacın toprakla buluşacağını söyledi. Ağaç türleri arasında akçaağaç, servi, sedir, çam, ıhlamur, çınar ve akasya gibi çeşitlerin yer alacağını kaydeden Aşgın, “Bu ağaçlar hem çevremizi güzelleştirecek hem de gelecek kuşaklara nefes olacak.” dedi.

“SOSYAL DONATI ALANLARIYLA DAHA DA GÜZELLEŞTİRECEĞİZ”

Aşgın, Nadık bölgesinde oluşturulan yeni orman alanının yalnızca ağaçlandırma değil, aynı zamanda sosyal yaşam alanı olarak da planlandığını ifade ederek, “Çocuklarımız burada hem eğlenecek hem de doğayı, ağacı ve çevreyi sevmeyi öğrenecek. Çünkü biz inanıyoruz ki çevre bilinci küçük yaşta atılan bir tohumdur; büyüdükçe dünyayı güzelleştirir.” diye konuştu.

Aşgın, proje kapsamında alana çocuklar ve aileler için üç ayrı etkinlik alanı, oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları ve piknik alanları yapılacağını kaydetti.

Muhabir: SELDA FINDIK

ÇORUM’A İKİNCİ ŞEHİR ORMANI MÜJDESİBelediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kente ikinci şehir ormanının kazandırılacağını açıkladı. Başkan Aşgın, yeni şehir ormanının önümüzdeki yıl Milli Ağaçlandırma Günü’nde, Gülabibey Mahallesi eski Ekin Yolu üzerinde, 66 bin metrekarelik alanda oluşturulacağı müjdesini verdi.Başkan Aşgın, “Bu bölgede de aynı konseptle ikinci karbon yutak alanı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.Etkinlikte konuşan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, mahallesinin ağaçlandırma projesi için seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Başkan Aşgın’ın yeni dönem projelerinden birinin daha hayata geçmesinden gurur duyduklarını belirterek, “Şehrimize nefes aldıracak bu projede emeği geçen Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.AK Parti İl Başkan Vekili Nurettin Karaca ise Peygamber Efendimizin “Yarın kıyametin kopacağını da bilseniz, elinizdeki fidanı dikin” hadisini hatırlatarak, “Yeşil vatanı koruma bilinciyle yapılan bu çalışmada emeği geçen belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.“HAYIRDA YARIŞACAĞIZ”Çorum Valisi Ali Çalgan da konuşmasında, ağaç dikiminin önemine vurgu yaparak, “Yerel yönetimlerimizle, merkezi idaremizle ve orman teşkilatımızla birlikte, bulduğumuz her yere fidan dikmek için çaba göstereceğiz. Amacımız, memleketimizi gelecek nesillere daha iyi şartlarda bırakmak. Belediyemiz de bu sorumluluğu layıkıyla yerine getiriyor. Ağaçlandırma çalışmamızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.Konuşmaların ardından Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, etkinliğe katılanlarla birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdi.