Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında yapılan Ses Yarışması'nda, Çorum Belediyesi Müzik Akademisi öğrencisi Betül Bilgi önemli bir başarıya imza attı.

Geleneksel Türk Müziği kategorisinde yarışan Betül Bilgi, Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen il finalinde birinci olarak Çorum'u bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

Elde ettiği dereceyle Karadeniz Bölge Finalleri'ne katılmaya hak kazanan genç sanatçı, Ordu'da gerçekleştirilecek yarışmada Çorum adına sahne alacak.

Farklı kategorilerde beş gün boyunca sürecek bölge finallerinde dereceye giren yarışmacılar ise Türkiye Finalleri'ne yükselme hakkı elde edecek.

Çorum Belediyesi Müzik Akademisi'nin başarılı öğrencisi Betül Bilgi'nin elde ettiği birincilik, akademi eğitmenleri ve ailesi tarafından da sevinçle karşılandı. Genç sanatçıya bölge finallerinde başarılar dilendi.

Muhabir: Haber Merkezi