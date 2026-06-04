Yeniden Refah Partisi (YRP) Merkez İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Zorlu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan 2026 yılı hububat alım fiyatlarının üreticinin beklentilerini karşılamadığını belirterek, çiftçinin artan maliyetler karşısında zor durumda bırakıldığını söyledi.

TMO’nun 2026 yılı için buğday alım fiyatını 16 bin 500 TL/ton, arpa alım fiyatını ise 12 bin 750 TL/ton olarak açıkladığını hatırlatan YRP Merkez İlçe Başkanı Zorlu, söz konusu artışların üretim maliyetlerindeki yükselişin gerisinde kaldığını ifade etti.

Açıklamasında mazot, gübre, tohum, ilaç, işçilik ve nakliye giderlerindeki artışlara dikkat çeken Zorlu, “Buğday fiyatındaki artış yaklaşık yüzde 22, arpa fiyatındaki artış ise yaklaşık yüzde 16 seviyesinde kalırken, aynı dönemde motorin fiyatlarındaki yükseliş yüzde 40’lara yaklaşmıştır. Açıklanan fiyatlar üreticinin maliyet gerçekliğini yansıtmamaktadır” dedi.

Çiftçilerin üretime başlamadan önce borçlanmak zorunda kaldığını belirten YRP Merkez İlçe Başkanı Zorlu, tarımsal girdilerde yaşanan fiyat artışlarının üreticinin yükünü her geçen gün daha da artırdığını söyledi. Üreticinin aylarca emek verdiğini, risk aldığını ve çeşitli zorluklarla mücadele ettiğini ifade eden Zorlu, hasat döneminde açıklanan alım fiyatlarının emeğin karşılığını vermediğini savundu.

Birçok çiftçinin artık ekim yapmaktan vazgeçme noktasına geldiğini kaydeden Zorlu, “Çiftçinin tarladan uzaklaşması yalnızca üreticinin değil, ülkenin gıda güvenliği açısından da ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bugün çiftçiyi desteklemeyen anlayış, yarın tüketiciyi daha yüksek gıda fiyatlarıyla karşı karşıya bırakacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Hububat alım fiyatlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getiren Zorlu, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için fiyat belirlenirken gerçek üretim maliyetlerinin dikkate alınmasının önemine vurgu yaptı.

“Çiftçi üretemezse şehir doymaz, pazar ucuzlamaz, ülke kazanamaz” diyen Zorlu, üreticinin desteklenmesi, tarımın yeniden kârlı ve sürdürülebilir bir sektör haline getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ