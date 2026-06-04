Emekli SGK müdürlerinden Birol Özkan ile emekli SGK personeli Gülgün Özkan’ın oğulları Dr. Berkay Özkan ile Halil ve Aysel Özen çiftinin kızları Dr. Özgenur Özen, düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün törenine, ailelerin yanı sıra çok sayıda davetli, yakın dost ve arkadaş katıldı. Genç çiftin mutluluğuna ortak olan davetliler, gece boyunca süren eğlencede unutulmaz anlar yaşadı.

Düğünde Çorum ve Aydın yörelerine ait oyun havalarının yanı sıra Çerkes halk oyunları da sergilendi. Hareketli müzikler eşliğinde coşkunun doruğa ulaştığı gecede, davetliler gönüllerince eğlenirken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Sevdiklerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen düğün töreninde Dr. Özgenur Özen ve Dr. Berkay Özkan çifti, mutluluklarını davetlilerle paylaşmanın sevincini yaşadı.

Muhabir: SELDA FINDIK