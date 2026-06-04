Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Her Gebeye Ebe” uygulaması kapsamında, anne adaylarının gebelik sürecini sağlıklı, bilinçli ve güvenli bir şekilde geçirmelerine yönelik çalışmalar sürüyor. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulama ile gebelerin sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Normal Doğum Eylem Planı doğrultusunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde, anne adayları gebelik döneminden doğum sürecine ve doğum sonrasına kadar yakından takip ediliyor. Bu kapsamda koordinatör ebeler ve halk sağlığı uzmanları tarafından anne adaylarına evlerinde ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Ziyaretlerde gebelere; gebelik takip süreçleri, doğuma hazırlık, Gebe Okulu hizmetleri ile anne ve bebek sağlığının korunmasına yönelik bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Böylece anne adaylarının hem fiziksel hem de ruhsal açıdan doğuma daha bilinçli şekilde hazırlanması amaçlanıyor.

Yetkililer, ilgili mevzuat ve Bakanlık politikaları doğrultusunda sürdürülen çalışmalarla sağlıklı anneler ve sağlıklı nesiller hedeflendiğini belirterek, anne adaylarının her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR