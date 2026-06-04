DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası ile Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) arasında yürütülen 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. DİSK/Sosyal-İş Çorum Temsilcisi Ergül Öztürk, sözleşmenin çalışanların iradesi doğrultusunda imzalandığını belirterek önemli kazanımlar elde edildiğini vurguladı.

1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2027 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi kapsamında, çalışanların ücretlerinde artış sağlanırken sosyal haklar ve çalışma koşullarında da dikkat çeken iyileştirmeler yapıldı. Öztürk, elde edilen kazanımların örgütlü mücadelenin ve sendikal dayanışmanın gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Toplu iş sözleşmelerinin yalnızca ekonomik hakların geliştirilmesiyle sınırlı olmadığını belirten Öztürk, aynı zamanda çalışma yaşamında adaletin, eşitliğin, güvencenin ve demokratik katılımın güçlenmesine katkı sunduğunu söyledi. Öztürk, sendikal örgütlülüğün, emekçilerin haklarını koruma ve geliştirme noktasında en etkili araç olduğuna dikkat çekti.

Eğitim Sen çalışanlarının sözleşme sürecinde elde ettiği bu sonucun; dayanışma, ortak mücadele ve örgütlü emeğin ürünü olduğunu dile getiren Öztürk, başta üyeler olmak üzere sürece katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

DİSK/Sosyal-İş Sendikası olarak yeni dönem toplu iş sözleşmesinin tüm çalışanlara hayırlı olmasını dileyen Öztürk, “Emeğin, dayanışmanın ve örgütlü mücadelenin gücüne olan inancımızla çalışanların haklarını geliştirmek ve insanca yaşam koşullarını büyütmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi