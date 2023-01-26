AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'yu TBMM'de ziyaret eden Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçede yapımı devam eden çalışmalar ile ilgili destek talebinde bulundu.

Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan Yıldırım, “Gönül Belediyeciliği ile Oğuzlarımızın 2019'dan bugüne kısa sürede çehresi değişti. Bu değişimin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti milletvekillerimize Oğuzlarımız adına teşekkür ederiz. Oğuzlar 'da dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Projelerimize ilişkin bilgilendirmede bulunup desteklerini istediğimiz Sayın Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu'ya desteklerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.



MALİYE BAKAN YARDIMCISI ZİYARETİ

Yıldırım, Ankara’daki ziyaretler kapsamında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ı ziyaret ederek, Oğuzlar 'a yapılacak projeler için destek talebinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a Oğuzlar'da gerçekleşen dönüşüme ilişkin bilgi veren Yıldırım, devam eden ve yapılacak projeler için destek istedi.



(Haber Merkezi)

