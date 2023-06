Devlet ile mükellefler arasında köprü vazifesi gören, vergilendirme sürecinin temel direği, her koşulda fedakârca çalışan serbest muhasebeci mali müşavirler ve muhasebe çalışanlarının 1-7 Mart Muhasebe Haftası’nı kutladığını belirten Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Kahramanmaraş merkezli depremlerde yitirdiğimiz tüm meslek mensuplarımızın mekânı cennet olsun. Ofislerini kaybedip, çalışma ortamlarından uzaklaşarak yükümlülüklerini zor koşullar altında yürütmeye çalışan meslektaşlarımıza kolaylıklar diler, her zaman her koşulda yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz.” (Haber Merkezi)