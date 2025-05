Genel Başka Yavuz Ağıralioğlu yönetiminde düzenlenen toplantıda Anahtar Parti’nin çalışmaları ele alındı.

Toplantı ile ilgili bir açıklama yapan A Parti Çorum İl Başkanı Müstet siyaset anlayışları gereği halkın gönlünde her geçen gün büyümeye devam ettiklerini söyledi.

Ankara’da gerçekleşen toplantıyı değerlendiren Nurullah Müstet: “Genel Başkanımız başkanlığında ikinci il başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu'na partimizin Çorum teşkilatlanması ve yaptığımız faaliyetlerle ilgili bilgiler verdik. İnşallah Genel Başkanımızın liderliğinde, partimizin vizyonunu daha güçlü bir şekilde halkımıza ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ekonomik ve siyasi açıdan tam olarak bir darboğazda bulunuyor. Çözüm Anahtar Partidir. Her geçen gün büyüyor ve güçleniyoruz. İlkeli ve çözüm odaklı siyaset anlayışımız, bizleri halkımızın gönlünde her geçen gün büyütmeye devam ediyor.” dedi.

