Açıklamasında, ülkücü hareketin geçmişten bugüne ağır bedeller ödediğini hatırlatan MHP İl Başkanı Çıplak, bu uğurda şehit düşen tüm dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı.

MHP İl Başkanı Çıplak, 27 Mayıs tarihinin, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in inançla, sabırla ve mücadeleyle örülmüş geçmişini hatırlattığını belirterek, “Bugün, aziz ülkücü şehitlerimizi rahmet, minnet ve Fatihalarla andığımız müstesna bir gündür” dedi.

Ülkücü şehitlerin yalnızca birer birey değil, büyük bir davanın vakur neferleri olduğunu vurgulayan Mehmet İhsan Çıplak, onların geride bıraktığı değerlere sahip çıkmanın her ülküdaşın sorumluluğu olduğunu ifade etti.

MHP’nin baskılara ve tehditlere rağmen devletin bekası, milletin birliği ve kutsal değerlerin korunması adına dimdik durduğunu vurgulayarak dünya döndükçe ülkü ve millet sevdalılarının var olmaya devam edeceğini dile getiren Çıplak mesajında şu görüşlere yer verdi: “Ülkücü şehitler; bir davanın sevdalısı, bir milletin hizmetkârı, bir ecdadın izini süren vakur neferleridir. Onlar, hayatlarını feda ederken bizlere sadece vatan toprağı değil, aynı zamanda birer emanet, birer kutlu miras bırakmışlardır. Şehitlerimizin kanı ile sulanan bu topraklarda onların hatıraları da, uğruna can verdikleri değerler de sonsuza dek yaşayacaktır.

Editör: Haber Merkezi

Bugün bazı odakların ülkücü hareketi karalamaya, içten bölmeye ve fitneyle sarsmaya yönelik gayretleri dikkatle izlenmekte; bu oyunlara asla prim verilmemektedir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in vakarını kirli senaryolarla sarsmak isteyenlerin çabaları, Türk milletinin feraseti ve dava arkadaşlarımızın sarsılmaz iradesiyle boşa çıkarılacaktır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Türk milletinin son burcu, Türk devletinin son siperidir. En ağır bedelleri ödeyen bu harekete çamur atmaya çalışanların maskeleri düşmeye mahkumdur. Bizler; demokrasiye bağlı, hukukun üstünlüğüne inanan, milli birlik ve beraberlikten taviz vermeyen bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Şehitlerimizin hatırasına mahcup olmamak için her alanda daha çok çalışacağız.Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i, 27 Mayıs 1980’de hunharca şehit edilen Gün Sazak Bey’i ve tüm dava şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Terörle mücadelede hayatlarını kaybeden kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Unutulmasın ki, bizler şehitlerimizle biriz, beraberiz. Onların davası davamızdır. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Ne mutlu Türküm Diyene!”