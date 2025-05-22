Kısa süre önce Merkez ilçe kongresini gerçekleştirenve Osman Savurgan'ın İlçe Başkanı olarak seçilmesiyle sonuçlanan kongrenin ardından kolları sıvayan yeni yönetim partiye yeni katılmış genç bir kadro ile teşkilat çalışmalarına başladı.

Konu ile ilgili yazılı bir basın açıklamasında bulunan Savurgan: “Dört yıldır Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'nı yürüten Fatih Yıldıran, başta olmak üzere merkez ilçe teşkilatımızda hizmetleri geçmiş kıymetli dava kardeşlerimize teşekkürlerimi sunarım. Genel Merkezimizin ön görüsüyle Yeni Nesil Siyaset vizyonuyla bizlerde yeni dönemde genç kadromuzla birlikte başta şehrimize, ülke ve milletimize hizmet konusunda takatimizin sonuna kadar inandığımız değerlerden taviz vermeden çalışmalara bismillah diyoruz. Bu bağlamda gerek teşkilatımızdan ve gerekse siz değerli Çorum'lu hemşerilerimden dua ve desteklerinizi bekler saygı ve selamlarımı sunarım” dedi.

Savurgan ayrıca önce dönem Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi taktim etti.

Editör: Haber Merkezi