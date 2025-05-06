Ankara Büyük Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de iki gün süren ve 81 ilin yanı sıra yurt dışından yaklaşık bin teşkilat mensubunun buluştuğu toplantıda, SP Çorum İl Teşkilatı'ndan ise Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, İl Müfettişi Faruk Cıdık, İl Başkanı Şuayb Sarı, Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, İl Teşkilat Başkanı İbrahim Zorlu ve bazı yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı 15 kişilik bir ekip hazır bulundu.

"Liderlik", "Teşkilat Modeli", "Siyaset Vizyonu", "Siyasal İletişim ve Algı Yönetimi", "Etkili Halkla İlişkiler", "Tanıtım, Medya ve İletişim Stratejileri" ve "Filistin Davası ve Gazze" gibi konuların ele alındığı toplantının kapanışına, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.



"HER YERDE SAADET FIRTINASI ESTİRECEĞİZ!"

Toplantıda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, siyasette yeni bir dönemin kapısını araladıklarını belirterek, "Millî Görüş'ün sancağını yeniden yükseltiyoruz. İktidar yürüyüşümüzü bu toplantıyla başlatıyoruz." dedi.

“MİLLÎ GÖRÜŞ’ÜN TEK VE GERÇEK TEMSİLCİSİ SP’DİR”

Millî Görüş hareketinin tarihsel başarılarına dikkat çeken Genel Başkan Arıkan, “Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan Anadolu’daki sanayi hamlelerine kadar Millî Görüş’ün imzası vardır. Bu mirasın tek temsilcisi bugün Saadet Partisi’dir. Millî Görüşçü olmanın tek bir ölçüsü, Saadet Partili olmaktır. Bugünden itibaren sokakta, pazarda, metrobüste Saadet fırtınası estireceğiz.” şeklinde konuştu.