MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Melike Çinkul ve yönetimi Ebeler Günü nedeniyle Alaca Devlet Hastanesi’ne anlamlı bir ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında hastanede görev yapan ebelerle bir araya gelen Çinkul ve beraberindeki heyet, fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının gününü kutlayarak kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Ebelerin sağlık sistemindeki önemli rolüne dikkat çeken Çinkul, “Hayatın en özel anlarına eşlik eden, büyük özveriyle görev yapan tüm ebelerimizin Ebeler Günü’nü kutluyor, emekleri için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Editör: Haber Merkezi