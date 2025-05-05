Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Av. Rumi Bekiroğlu, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Gökhan Külcü, İl Başkan Vekili Fatih Softa ve Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş sırasıyla Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi’ne ziyarette bulundu.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Saadet Partisi İl Başkanı Şuayip Sarı ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu ve yönetimi ile bir araya gelen Gelecek Partisi İl Teşkilatı, gündemi değerlendirerek, görüşalış verişinde bulundu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR